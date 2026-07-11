Tramp zapretio Iranu nakon pozivanja na njegovo ubistvo tokom sahrane Alija Hamneija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp zapretio je danas Iranu nakon što je na sahrani vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija otvoreno pozivano na njegovo ubistvo.

Tramp je na svojoj platformi „Trut Soušal“ (Truth Social) naveo da je „hiljadu raketa spremno za lansiranje i usmereno ka Iranu, a hiljade drugih bi odmah usledile ukoliko bi iranska vlada sprovela svoju pretnju u delo“. Dve strane su u poslednjih nekoliko dana ponovo razmenile udare nakon što je Teheran napao brodove u Ormuskom moreuzu. Tramp je svoju pretnju obrazložio time da je ona usledila kao odgovor na pretnje „atentatom ili pokušajem atentata“ na njega.