Vremenska prognoza: Danas sunčano pre podne, popodne mogući pljuskovi

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca. Najniža temperatura biće od 10 stepena do 19, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će takođe pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 19, a najviša oko 32 stepena.