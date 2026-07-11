(Foto) Završena komemoracija povodom 31. godišnjice zločina u Srebrenici, sahranjeni posmrtni ostaci 10 žrtava

Newsmax Balkans pre 3 sata
(Foto) Završena komemoracija povodom 31. godišnjice zločina u Srebrenici, sahranjeni posmrtni ostaci 10 žrtava

U Memorijalnom centru u Potočarima završena je komemoracija povodom 31. godišnjice stradanja Bošnjaka tokom poslednjeg rata u Bosni i Hercegovini, a sahranjeni su i posmrtni ostaci 10 identifikovanih žrtava ubijenih u julu 1995. godine.

Sahrana je obavljena uz verski obred koji je predvodio poglavar Islamske verske zajednice u BiH Husein Kavazović. Žrtve koje su sahranjene bile su starosti od 20 do 56 godina. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u vreme smrti imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ukopani su i posmrtni ostaci Muriza Barakovića, Hameda Musića, Rame Alića, Muhidina Osmanovića, Huse Ćerimovića, Nuke Nukić, Ahmeta Guštera i Asima Kunića, prenosi FoNet. U
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