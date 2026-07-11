Ministarstvo objavilo uputstvo: Ko ne opravda podsticaje moraće da vrati novac

NIN pre 2 sata
Ministarstvo objavilo uputstvo: Ko ne opravda podsticaje moraće da vrati novac

Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu od ove godine imaju novu obavezu isplaćena sredstva moraju da opravdaju računima za kupljeni repromaterijal.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je detaljno uputstvo o postupku, uz upozorenje da će korisnici koji to ne učine biti u obavezi da vrate dobijeni novac. Uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, a detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. Pravdanje se obavlja isključivo preko opcije „Pravdanje sredstava“ u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji. Za pravdanje
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