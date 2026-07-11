Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

Er Srbija je saopštila da su odloženi današnji letovi iz Beograda za Šangaj i za Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini. "U subotu, 11. jula 2026. godine, Er Srbija je primorana da odloži letove JU986 / JU987između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna 'Bavi' u NR Kini", navodi se u saopštenju.

Letovi će se obaviti po sledećem redu letenja: JU986 iz Beograda za Šangaj – 12. jula u 06.00 časova po lokalnom vremenu, a JU987 iz Šangaja za Beograd – 13. jula u 00.55 časova po lokalnom vremenu. Posledično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na letovima JU988 / JU989, koji su planirani za nedelju, 12. jul. Letovi će se obaviti po sledećem redu letenja: JU988 iz Beograda za Guangdžou – 13. jula u 09.30 časova po lokalnom vremenu, JU989