Ukrajina tvrdi da je pogodila ruske brodove u Azovskom moru

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Ukrajina tvrdi da je pogodila ruske brodove u Azovskom moru

Ukrajinske odbrambene snage saopštile su danas da su tokom noći izvele napade na više ruskih plovila u Azovskom moru, uključujući tankere, tegljače i teretne brodove.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da je pogođen 21 tanker, četiri tegljača, dva broda za prevoz suvog tereta i jedan bager, preneo je Ukrinform. Prema saopštenju vojske, tankeri su korišćeni za transport nafte i naftnih derivata, a ostala plovila su služila za logističku podršku, transport tereta i održavanje lučke infrastrukture. Ukrajinska vojska je istakla da se obim pričinjene štete i rezultati napada još utvrđuju. Komandant Snaga bespilotnih sistema
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