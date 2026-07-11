Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Nova ekonomija pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je objavilo Uputstvo za pravdanje isplaćenih sredstava za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu.

Uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. „Podsećamo da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Ova obaveza uvedena je izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne
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