Detalji nesreće kod Trstenika: Tinejdžeri se vraćali iz posete baki, majka im poginula, oni povređeni

Devetnaestogodišnja devojka i njen sedamnaestogodišnji brat su povređeni dok je njihova četrdesetrogodoišnja majka poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u trsteničkom selu Gornji Ribnik.

Nastradala žena upravljala je vozilom "citroen" i kretala se ka Trsteniku kada je na njen automobil naleteo "folksvagen" kojim je upravljao M.P. (29) prilikom nailaska iz suprotnog pravca. Kako su posvedočili meštani, dvoje tinejdžera boravilo je kod bake u Donjem Ribniku a njihova majka je došla da poseti svekrvu i da decu povede kući. "Baka te dece živi na par kuća od mene, nju znam a tu decu i njenu snahu ne poznajem. Znam da su taj dečko i njegova sestra bili