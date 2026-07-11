"Đoković je bolji u svom poslu nego što će ta osoba ikada biti u svom": Amerikanac odgovorio Novakovim kritičarima

Endi Rodik, bivši prvi teniser sveta, odgovorio je svim kritičarima Novaka Đokovića, najboljeg srpskog tenisera.

Đoković je zaustavljen u polufinalu Vimbldona od strane Janika Sinera rezultatom 6:4, 6:4, 6:4. Đokovićeve partije ostavile su jak utisak na Endija Rodika. "Ako njegova porodica voli da putuje i ako on i dalje uživa u tenisu, zašto bi prestao? Delovao je srećno na konferenciji za medije. Nije izgledalo kao da je potpuno slomljen ili da ga je neko izbacio iz zgrade. Bio je miran i staložen", rekao je Endi Rodik. Imao je šta da doda. "Ne mislim da bilo ko treba da