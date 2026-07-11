Er Srbija odložila letove zbog tajfuna u Kini

Aviokompanija "Er Srbija" (Air Serbia) saopštila je da je primorana da odloži današnje letove između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna "Bavi" u Kini.

Red letenja je promenjen, pa će let iz Beograda za Šangaj (JU986), biti održan u nedelju 12. jula u 6 časova po lokalnom vremenu, a iz Šangaja za Beograd (JU987), u ponedeljak, 13. jula u 00.55 po lokalnom vremenu. Posledično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na letovima koji su planirani za nedelju, 12. jula 2026. godine. Letovi će se obaviti po sledećem redu letenja: iz Beograda za Guangdžou (JU988 ) u ponedeljak, 13. jula u 9.30 po