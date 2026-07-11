Oglasila se Jelena Đoković i poslala emotivnu poruku Novaku

Jelena Đoković se oglasila i na društvenim mrežama poslala emotivnu poruku svom suprugu, Novaku Đokoviću.

Đoković je učešće na Vimbldonu završio u petak porazom u polufinalu od Janika Sinera rezultatom 6:4, 6:4, 6:4. Jelena se oglasila uz poseban snimak sa Vimbldona. "Pratiću te, Nole. Blagosloveni, zdravi, zajedno, idemo dalje", napisala je Jelena Đoković uz snimak na kom se vidi Novak kako korača sa decom, Stefanom i Tarom. Објава коју дели Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf)