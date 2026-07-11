Srbija maksimalna protiv Nemačke u Beogradu, Tijana Bošković se vratila na teren

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Nemačku sa 3:0 u setovima u Beogradu, u okviru 11. kola Lige nacija.

Rezultat po setovima bio je 25:20, 25:22 i 25:23. Srbija je u ključnim trenucima setova prelamala uvek na svoju stranu, te opravdala ulogu favorita. Najbolja u pobedničkom timu bila je Nina Čajić sa 22 poena, dok je Branka Tica upisala 10. Raduje i vest da se Tijana Bošković vratila na teren, ali nije bilo potrebe da zapinje, pa je upisala tek prvi poen u Ligi nacija ove godine. A post shared by Power Volleyball (@powervolleyballofficial) Kod Nemica je dvocifrena