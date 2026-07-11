Srbija maksimalna protiv Nemačke u Beogradu, Tijana Bošković se vratila na teren

Nova pre 1 sat
Srbija maksimalna protiv Nemačke u Beogradu, Tijana Bošković se vratila na teren

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Nemačku sa 3:0 u setovima u Beogradu, u okviru 11. kola Lige nacija.

Rezultat po setovima bio je 25:20, 25:22 i 25:23. Srbija je u ključnim trenucima setova prelamala uvek na svoju stranu, te opravdala ulogu favorita. Najbolja u pobedničkom timu bila je Nina Čajić sa 22 poena, dok je Branka Tica upisala 10. Raduje i vest da se Tijana Bošković vratila na teren, ali nije bilo potrebe da zapinje, pa je upisala tek prvi poen u Ligi nacija ove godine. A post shared by Power Volleyball (@powervolleyballofficial) Kod Nemica je dvocifrena
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nina vodila do pobede: Odbojkašice Srbije na turniru Lige nacija u Beogradu nadigrale Nemačku

Nina vodila do pobede: Odbojkašice Srbije na turniru Lige nacija u Beogradu nadigrale Nemačku

Večernje novosti pre 15 minuta
Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Serbian News Media pre 1 sat
Srbija maksimalna protiv Nemica, šou Nine Čajić

Srbija maksimalna protiv Nemica, šou Nine Čajić

Sport klub pre 1 sat
Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Radio 021 pre 50 minuta
Odbojkašice maksimalne: Srpkinje slavile nad Nemačkom u Ligi nacija

Odbojkašice maksimalne: Srpkinje slavile nad Nemačkom u Ligi nacija

Kurir pre 1 sat
Srbija deklasirala Nemačku – povratak Tijane Bošković

Srbija deklasirala Nemačku – povratak Tijane Bošković

Sputnik pre 1 sat
Odlična igra i maksimalna pobeda Srbije nad Nemačkom u Ligi nacija

Odlična igra i maksimalna pobeda Srbije nad Nemačkom u Ligi nacija

Dnevnik pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaNemačkaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Partizana pobedom završili pripreme u Sloveniji

Fudbaleri Partizana pobedom završili pripreme u Sloveniji

Danas pre 1 sat
Jirgen Klop blizu preuzimanja reprezentacije Nemačke

Jirgen Klop blizu preuzimanja reprezentacije Nemačke

Danas pre 3 sata
Kad i gde možete da gledate finale Vimbldona između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva?

Kad i gde možete da gledate finale Vimbldona između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva?

Danas pre 2 sata
Linda Noskova šampionka Vimbldona

Linda Noskova šampionka Vimbldona

Danas pre 3 sata