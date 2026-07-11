Pismo članova Saveta REM-a: Preuzimamo učešće u radu

Novi magazin pre 25 minuta  |  NM
Pismo članova Saveta REM-a: Preuzimamo učešće u radu

Članovi Saveta REM-a koji su u decembru 2025. podneli ostavke saopštili su da će, nakon usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, preuzeti svoje funkcije. Navode da time žele da spreče vlast da odgovornost za nastavak blokade REM-a prebaci na njih, građane i organizacije koje su se zalagale za zakonit rad Regulatornog tela.

Pismo članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije prenosimo u celosti: Kao članovi Saveta REM-a izabrani na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025.godine, koji su 19. decembra 2025. podneli ostavke Narodnoj skupštini, odlučili smo da, nakon što je Narodna skupština 10. jula 2026. usvojila Autentično tumačenje člana 18 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, preuzmemo učešće u radu Saveta REM. Takav stav zasniva se na sledećim činjenicama. Za problem
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