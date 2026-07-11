Žena poginula, dvoje povređenih u saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Lučana

Na auto-putu „Miloš Veliki“ nedaleko od Lučana, danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna ženska osoba (68), a još dvoje je povređeno, saznaje Tanjug.

Do nesreće je došlo oko 12.40 sati kada je osoba koja je vozila izgubila kontrolu nad automobilom koji je sleteo sa kolovoza. Dve povređene osobe prevezene su u Opštu bolnicu u Čačku. „Na urgentno prijemno odeljenje primljene su dve ženske osobe povredjene u saobraćajnom udesu koji se dogodio na auto-putu. Prva pacijentkinja sa teškim telesnim povredama grudnog koša primljena u jedinicu intenzivne nege. Druga sa povredom glave primljena u jedinicu intenzivne nege.