Danas do 33 stepena u Sremskoj Mitrovici: Pre podne sunčano, popodne moguća prolazna oblačnost

Ozon pre 1 sat
Danas do 33 stepena u Sremskoj Mitrovici: Pre podne sunčano, popodne moguća prolazna oblačnost

SREMSKA MITROVICA – Pred građanima Sremske Mitrovice je još jedan topao letnji dan.

Jutro je sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme uz prolaznu oblačnost u popodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura iznosiće oko 17 stepeni, dok će se tokom popodneva živa u termometru popeti do 33 stepena. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom zapadni i severozapadni. U nedelju se očekuje promenljivo oblačno vreme uz nešto nižu maksimalnu temperaturu od oko 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće pretežno sunčano i ponovo toplije, sa
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza: Danas sunčano pre podne, popodne mogući pljuskovi

Vremenska prognoza: Danas sunčano pre podne, popodne mogući pljuskovi

Nedeljnik pre 4 minuta
Vreme danas sunčano, popodne mogući pljuskovi

Vreme danas sunčano, popodne mogući pljuskovi

N1 Info pre 1 sat
Pretežno sunčano, ponegde uz kišu i pljuskove: Kakvo će biti vreme ovog vikenda

Pretežno sunčano, ponegde uz kišu i pljuskove: Kakvo će biti vreme ovog vikenda

Insajder pre 1 sat
Danas prepodne sunčano, posle podne i uveče kiša

Danas prepodne sunčano, posle podne i uveče kiša

RTV pre 1 sat
Prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno: temperatura do 34 stepena

Prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno: temperatura do 34 stepena

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vikend donosi sunce, oblake i moguću kišu – temperatura do 34 stepena

Vikend donosi sunce, oblake i moguću kišu – temperatura do 34 stepena

Glas Zaječara pre 39 minuta
Danas toplo, uz duže sunčane periode

Danas toplo, uz duže sunčane periode

Šabačke novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska Mitrovica

Društvo, najnovije vesti »

Macura: I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj, mada je prirodni pad nešto manji

Macura: I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj, mada je prirodni pad nešto manji

N1 Info pre 19 minuta
Macura: I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj, prirodni pad nešto manji

Macura: I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj, prirodni pad nešto manji

Danas pre 24 minuta
Danas Svetski dan stanovništva, Macura: Odgovor na demografske izazove edukacija mladih

Danas Svetski dan stanovništva, Macura: Odgovor na demografske izazove edukacija mladih

RTV pre 14 minuta
Vremenska prognoza: Danas sunčano pre podne, popodne mogući pljuskovi

Vremenska prognoza: Danas sunčano pre podne, popodne mogući pljuskovi

Nedeljnik pre 4 minuta
Srebrenica: Poricanje kao pretnja živima

Srebrenica: Poricanje kao pretnja živima

Dojče vele pre 3 minuta