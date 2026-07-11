Danas do 33 stepena u Sremskoj Mitrovici: Pre podne sunčano, popodne moguća prolazna oblačnost

SREMSKA MITROVICA – Pred građanima Sremske Mitrovice je još jedan topao letnji dan.

Jutro je sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme uz prolaznu oblačnost u popodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura iznosiće oko 17 stepeni, dok će se tokom popodneva živa u termometru popeti do 33 stepena. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom zapadni i severozapadni. U nedelju se očekuje promenljivo oblačno vreme uz nešto nižu maksimalnu temperaturu od oko 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće pretežno sunčano i ponovo toplije, sa