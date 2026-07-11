Američki košarkaš Ilajdža Brajant potpisao novi ugovor sa Hapoelom

Politika pre 3 sata
Američki košarkaš Ilajdža Brajant potpisao novi ugovor sa Hapoelom

Brajant (31) je sa čelnicima izraelskog kluba potpisao ugovor do juna 2029. godine

Američki košarkaš Ilajdža Brajant potpisao je novi ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva, saopštio je danas izraelski klub. Kako je saopšteno, Brajant (31) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2029. godine. Amerikanac je prošle sezone odigrao 38 utakmica u Evroligi, prosečno beležeći 15,4 poena, 5,2 skoka, 3,3 asistencije i 0,7 ukradenih lopti.
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