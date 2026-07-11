Bivši agent CIA i FBI: ne treba da čudi što Iran želi da ubije Trampa

Politika pre 1 sat
Bivši agent CIA i FBI: ne treba da čudi što Iran želi da ubije Trampa

Trejsi Volder kaže da su američke vlasti već sprečile pokušaje napada na predsednika

Bivša službenica CIA i specijalni agent FBI Trejsi Volder reagovala je na izveštaje o navodnom planu Irana za napad na predsednika SAD Donalda Trampa. „Volstrit žurnal” je ove sedmice objavio da je Izrael podelio sa SAD obaveštajne podatke koji, kako se navodi, ukazuju na novi pokušaj Irana da izvrši atentat na Trampa usred obnovljenih vojnih operacija dve strane. „Nažalost, ovo me ne iznenađuje. Znamo sigurno da su pokušaji bili sprečeni. Postoje ljudi koji su
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