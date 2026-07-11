Broj poginulih u Venecueli prešao 4.000

U potresima povređeno 16.740 ljudi

KARAKAS- Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošlog meseca pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez. U potresima je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 ostalo bez domova i taj broj je nepromenjen u odnosu na raniji izveštaj, navodi se u izveštaju, prenosi Rojters. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili