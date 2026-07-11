Si-En-En: Satelitski snimci ukazuju na moguću obnovu iranskih nuklearnih postrojenja

Politika pre 2 sata
Si-En-En: Satelitski snimci ukazuju na moguću obnovu iranskih nuklearnih postrojenja

Analiza pokreće pitanje da li je Iran prekršio memorandum sa SAD

Ekskluzivni satelitski snimci ukazuju na aktivnosti koje bi mogle da znače da Iran pokušava da obnovi svoja nuklearna postrojenja, objavio je Si-En-En, pozivajući se na snimke kompanije „Vantor”. Prema navodima američke televizije, snimci nastali krajem juna i početkom jula prikazuju nove aktivnosti na više nuklearnih i raketnih postrojenja širom Irana. Si-En-En navodi da aktivnosti na nuklearnim lokacijama pokreću pitanje da li je Teheran prekršio Memorandum o
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