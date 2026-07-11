Tramp: Hiljadu raketa usmereno ka Iranu ako pokušaju da me ubiju

Politika pre 27 minuta
Tramp: Hiljadu raketa usmereno ka Iranu ako pokušaju da me ubiju

On je dodao da su naređenja već izdata i da je američka vojska spremna da potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. „Hiljadu raketa je napunjeno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslediti, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj pretnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju, mene”, naveo je Tramp u
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