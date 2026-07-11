Vlada smanjila akcize na gorivo za dodatnih pet odsto od 13. do 19. jula

Politika pre 1 sat
Vlada smanjila akcize na gorivo za dodatnih pet odsto od 13. do 19. jula

Odluka doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih pet odsto od 13. do 19. jula, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10 odsto, objavljeno je u Službenom glasniku. Odluka je doneta, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, prenosi Tanjug. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 din/litar, bezolovni benzin 64,80
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