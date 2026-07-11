Žena poginula u saobraćajnoj nesreći kod Lučana

Do nesreće je došlo oko 12.40 sati

Na auto-putu „Miloš Veliki” na deonici od Pakovraća ka Požegi, posle tunela Laz, nedaleko od Lučana, danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna ženska osoba (68), a još dvoje je povređeno, saznaje Tanjug. Dve povređene osobe prevezene su u Opštu bolnicu u Čačku. Kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, na Urgentno prijemno odeljenje primljene su dve povređene žene. „Prva pacijentkinja sa teškim telesnim povredama grudnog koša