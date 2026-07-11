Rokvić (NPS): Vučić otvara portal za prijavu korupcije u zemlji gde niko ne odgovara za nadstrešnicu

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Rokvić (NPS): Vučić otvara portal za prijavu korupcije u zemlji gde niko ne odgovara za nadstrešnicu

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvara portal za prijavu korupcije „Ko si bre ti“ u zemlji u kojoj je nadstrešnica u Novom Sadu „ubila 16 ljudi upravo zbog korupcije, a niko za to ne odgovara već više od 20 meseci“.

Rokvić je za televiziju N1 rekla da je portal „Ko si bre ti“ za prijavu korupcije, koji je juče počeo sa radom, još jedan primer kako Srpska napredna stranka (SNS) „izigrava institucije koje pod ovom vlašću služe kao dekor, pa ni sama vlast ne veruje da će tužilaštva raditi svoj posao“, preneo je NPS u saopštenju. „I onda neko dođe, otvori taj portal i kaže da se ljudi najviše javljaju zbog problema sa parkingom. Ne znam ko je Aleksandar Vučić da se njemu
Otvori na pravoucentar.rs

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