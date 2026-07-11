Na Trgu republike u Beogradu obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici

Dve grupe građana okupile su se večeras oko 20 časova na beogradskom Trgu republike – jedna kako bi paljenjem sveća i polaganjem cveća obeležila 31. godišnjicu zločina u Srebrenici, dok je druga zbog toga protestovala. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na skup je pozvala Inicijativa mladih za ljudska prava. Na Trgu republike bila je i grupa od desetak građana koji se protive obeležavanju ove godišnjice. Bilo je prisutno desetak pripadnika policije. Građani, koji su došli na poziv Inicijative mladih, postavili su ispred policije transparent sa belim cvetom sećanja. Oni su u tišini palili sveće i ostavljali cveće. Na Trgu republike bili su i nemačka ambasadorka u Beogradu Anke Konrad, poslanica Zeleno levog fronta