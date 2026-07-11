Odbojkašice Srbije pobedile Nemačku u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pobedile su danas u Beogradu selekciju Nemačke sa 3:0 (25:20, 25:22, 25:23), u trećoj utakmici treće sedmice Lige nacija. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Srbija je zabeležila četvrtu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacije i sada je 11. na tabeli sa 17 bodova. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Nina Čajić sa 22 poena, Branka Tica je upisala deset, a Maša Kirov devet poena. U timu Nemačke najbolja je bila Marija Tabatčuks sa deset poena. Srbija će poslednju utakmicu ove sedmice odigrati sutra od 20h protiv Holandije. Plasman na Finalni turnir, koji se igra od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina