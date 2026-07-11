Pojačan saobraćaj zbog godišnjih odmora

Radio 021 pre 29 minuta  |  021.rs
Pojačan saobraćaj zbog godišnjih odmora

Vozači se upozoravaju na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog sezone godišnjih odmora, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prohodnost ujutru je dobra, a na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja. Na graničnim prelazima takođe nema zadržavanja. Kako navodi AMSS, trenutno nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.
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