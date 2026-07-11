Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Radio 021 pre 40 minuta  |  Beta
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je osveta neizbežna posle smrti njegovog oca, koji je ubijen 28. februara u izraelsko-američkim vazdušnim napadima, prvog dana rata protiv Irana. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ajatolah se oglasio u pisanoj poruci. To je njegova prva javna izjava od sahrane njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija. "Kažem našem vođi mučeniku da se kunemo da ćemo osvetiti njegovu čistu krv i krv svih mučenika ova dva rata, koju su prolili kriminalci i nečasne ubice", napisao je Modžtaba Hamnei. On je imenovan u martu, ali se od tada nije pojavio u javnosti. "Osveta je volja naše nacije i mora se neizbežno sprovesti. Ovi kriminalci, čija su imena na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sin Alija Hamneija najavio osvetu za ubistvo oca: "To će biti izvršeno bez greške"

Sin Alija Hamneija najavio osvetu za ubistvo oca: "To će biti izvršeno bez greške"

Newsmax Balkans pre 4 sati
"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

Mondo pre 4 sati
Šta se događa u Iranu: Da li je vrhovni vođa samo instrument centara moći

Šta se događa u Iranu: Da li je vrhovni vođa samo instrument centara moći

NIN pre 5 sati
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Insajder pre 7 sati
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Beta pre 7 sati
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Serbian News Media pre 7 sati
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranGoogleGugl

Svet, najnovije vesti »

Vijesti: Odbegli Beranac Vuk Vulević uhapšen uBeogradu

Vijesti: Odbegli Beranac Vuk Vulević uhapšen uBeogradu

Danas pre 10 minuta
CNN analizira: Kako populisti i na desnici i na levici koriste taktike iz političkog priručnika Donalda Trampa

CNN analizira: Kako populisti i na desnici i na levici koriste taktike iz političkog priručnika Donalda Trampa

Danas pre 1 sat
Koliko je Trampova „leteća Ovalna kancelarija“ – poklon Katara – zaista bezbedna?

Koliko je Trampova „leteća Ovalna kancelarija“ – poklon Katara – zaista bezbedna?

Danas pre 2 sata
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

Danas pre 1 sat
Šikorski: SAD u NATO 3.0 je konjica iza brda, a ne pešadija u Evropi

Šikorski: SAD u NATO 3.0 je konjica iza brda, a ne pešadija u Evropi

Danas pre 3 sata