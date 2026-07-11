Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je osveta neizbežna posle smrti njegovog oca, koji je ubijen 28. februara u izraelsko-američkim vazdušnim napadima, prvog dana rata protiv Irana. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ajatolah se oglasio u pisanoj poruci. To je njegova prva javna izjava od sahrane njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija. "Kažem našem vođi mučeniku da se kunemo da ćemo osvetiti njegovu čistu krv i krv svih mučenika ova dva rata, koju su prolili kriminalci i nečasne ubice", napisao je Modžtaba Hamnei. On je imenovan u martu, ali se od tada nije pojavio u javnosti. "Osveta je volja naše nacije i mora se neizbežno sprovesti. Ovi kriminalci, čija su imena na