Vukanović: Kokeza već duže boravi u RS i radi na pokretu "Sigurna kuća", Vučić želi sve da kontroliše

Lider stranke Za pravdu i red, poslanik u Skupštini Republike Srpske (RS) Nebojša Vukanović izjavio je da bivši predsednik Fudbaskog sveza Srbije Slaviša Kokeza već duže vreme boravi u RS. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dodaje da on veoma aktivno učestvuje u kreiranju i radu Pokreta 'Sigurna kuća' Draška Stanivukovića". "Siguran sam da Kokeza nije tek tako i slučajno upao u priču sa Draškom Stanivukovićem (gradonačelnik Banjaluke), već je poslat po zadatku iz Beograda i sa Banjice da kontroliše Stanivukovića, koji je blizak braći Andreju i Aleksandru Vučiću", rekao je Vukanović, u intervjuu za današnji list Nova. On je naveo da "Kokeza sada na zadatku jer je Draško Stanivuković