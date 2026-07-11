Noskova bolja od Muhove za trofej na Vimbldonu

Meč je trajao dva sata i 29 minuta. Sa 21 godinom, Noskova je postala najmlađa šampionka Vimbldona otkako je njen idol, češka legenda Petra Kvitova osvojila prvu od svoje dve titule u Londonu 2011. godine. Ona je, takođe, postala treća Čehinja u poslednje četiri godine koja je osvojila Vimbldon, posle Markete Vondroušove 2023. i Barbore Krejčikove 2024. godine. Noskova je mnogo bolje počela meč, dobila je prvi set uz dva brejka za 31 minut, a potom je u drugom