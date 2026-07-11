Pretučen književnik Vladimir Arsenijević u Beogradu, uoči komemoracije u organizaciji NVO

Radio sto plus pre 4 sati
Pretučen književnik Vladimir Arsenijević u Beogradu, uoči komemoracije u organizaciji NVO
On je na Instagramu objavio video snimljen ispod Brankovog mosta, gde je danas trebalo da bude održana komemoracija u organizaciji civilnog društva Srbije. “Jutros kada sam ovde došao zatekla me grupa od 20-30 ljudi koji su me udarali, pretili mi već poznatim vokabularom i ižvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama”, ispričao je Arsenijević, kome se na licu vide modrice od udaraca. “Pošto je nebezbedno da se održi komemoracija, mi je otkazujemo, što ne znači da
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