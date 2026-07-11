SRCE: Krnji REM dobar samo za predstavnike vlasti, kontrola nad medijima ostaje u njihovim rukama

Radio sto plus pre 2 sata
SRCE: Krnji REM dobar samo za predstavnike vlasti, kontrola nad medijima ostaje u njihovim rukama

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su ranije danas da su nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a.

SRCE tvrdi da je REM formiran suprotno zakonu kroz “političku akrobatiku” kojom se podnete ostavke proglašavaju pravno nepostojećim. “Iako je odluka četvoro članova da preuzmu funkcije možda vođena najboljom namerom da se spreči prebacivanje krivice za institucionalnu blokadu na opoziciju i građane, ona je suštinski štetna. Ulaskom u telo čiji je proces konstituisanja od samog starta pravno obogaljen i kompromitovan, daje se legitimitet političkoj farsi”, navedeno
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