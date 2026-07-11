Kijev povećava domet rata – Zelenski formirao novu komandu za udare duboko u Rusiju

RTS pre 25 minuta
Kijev povećava domet rata – Zelenski formirao novu komandu za udare duboko u Rusiju

Rat u Ukrajini – 1599 dan. Ukrajina je dobila 3,35 milijardi dolara pomoći u okviru programa Svetske banke. U međuvremenu, Kijev i Moskva nastavili su razmenu udara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o formiranju nove komande u okviru Oružanih snaga Ukrajine, čiji je zadatak da koordiniše dalekometne operacije, usmerene na smanjenje ratnog potencijala Rusije.

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. U napadima na Zaporožje i Kramatorsk, prema navodima ukrajinskih vlasti, poginulo je najmanje pet osoba, dok je više od 20 povređeno. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udarcima na rusku teritoriju. Kijev tvrdi da su ukrajinske snage oštetile četiri ruska naftna postrojenja i pogodile 13 plovila u Azovskom moru, među kojima 10 tankera. Rusija je, sa druge strane, saopštila da je njena Federalna služba
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zelenski potpisao ukaz: Osniva se Komanda za napade duboko na teritoriju Rusije

Zelenski potpisao ukaz: Osniva se Komanda za napade duboko na teritoriju Rusije

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaSvetska bankaRusijaKijevDolarVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Misteriozna racija u centru Moskve! Specijalci tukli i privodili tinejdžere, otkriveni detalji mučenja iz horor kombija: "Čula…

Misteriozna racija u centru Moskve! Specijalci tukli i privodili tinejdžere, otkriveni detalji mučenja iz horor kombija: "Čula se vriska, koristili su i elektrošokere"

Blic pre 5 minuta
Tramp: Prekid vatre je završen; Galibaf: Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu

Tramp: Prekid vatre je završen; Galibaf: Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu

RTS pre 25 minuta
Kijev povećava domet rata – Zelenski formirao novu komandu za udare duboko u Rusiju

Kijev povećava domet rata – Zelenski formirao novu komandu za udare duboko u Rusiju

RTS pre 25 minuta
"Ubiše: Me!" Muškarac panično tražio pomoć, sin na društvenim mrežama saznao da mu je otac mrtav: Dramatične ispovesti…

"Ubiše: Me!" Muškarac panično tražio pomoć, sin na društvenim mrežama saznao da mu je otac mrtav: Dramatične ispovesti očevidaca o čoveku koji je ubijen na putu do posla (foto, video)

Blic pre 45 minuta
Oprez! Bande i krokodili na Istočnom Timoru: "Kad čuješ da je neka gužva, sa ulice se beži glavom bez obzira"

Oprez! Bande i krokodili na Istočnom Timoru: "Kad čuješ da je neka gužva, sa ulice se beži glavom bez obzira"

Kurir pre 1 sat