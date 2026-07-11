Kijev povećava domet rata – Zelenski formirao novu komandu za udare duboko u Rusiju

Rat u Ukrajini – 1599 dan. Ukrajina je dobila 3,35 milijardi dolara pomoći u okviru programa Svetske banke. U međuvremenu, Kijev i Moskva nastavili su razmenu udara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o formiranju nove komande u okviru Oružanih snaga Ukrajine, čiji je zadatak da koordiniše dalekometne operacije, usmerene na smanjenje ratnog potencijala Rusije.

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. U napadima na Zaporožje i Kramatorsk, prema navodima ukrajinskih vlasti, poginulo je najmanje pet osoba, dok je više od 20 povređeno. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udarcima na rusku teritoriju. Kijev tvrdi da su ukrajinske snage oštetile četiri ruska naftna postrojenja i pogodile 13 plovila u Azovskom moru, među kojima 10 tankera. Rusija je, sa druge strane, saopštila da je njena Federalna služba