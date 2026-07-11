Preminuo reprezentativac Južne Afrike Džejden Adams dve sedmice nakon eliminacije na Mundijalu

Južnoafrički fudbalski reprezentativac i vezni igrač Mamelodi sandaunsa, Džejden Adams, preminuo je u 26. godini, samo nekoliko nedelja nakon što je sa svojom selekcijom nastupio na Svetskom prvenstvu.

Vest o iznenadnoj smrti mladog fudbalera šokirala je celokupnu sportsku javnost. Adams je bio jedan od ključnih članova selekcije Južne Afrike koja je na nedavnom Mundijalu ostvarila plasman u šesnestinu finala. Kao vezista je odigrao sva tri meča u grupnoj fazi, a "bafana bafana" je završila takmičenje porazom od Kanade 1:0 u meču šesnaestine finala odigranom 28. juna. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten. Njegov nastup na turniru obeležila je i velika lična