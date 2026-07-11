Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

RTS pre 42 minuta
Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

Rat u Ukrajini – 1599 dan. Najmanje osam osoba, uključujući jedanaestogodišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su četiri plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba, izjavio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Jedna osoba poginula u napadu na plovila u Taganrogskom zalivu Ukrajinske oružane snage napale su četiri plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba, izjavio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar. Prema njegovim navodima, među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol, prenela je agencija RIA Novosti. On je dodao da, prema preliminarnim podacima, u napadu nije bilo drugih žrtava, kao
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