Siguran početak "orlića" na Evrobasketu, Poljska ubedljivo savladana

RTS pre 1 sat
Siguran početak "orlića" na Evrobasketu, Poljska ubedljivo savladana

Srpski košarkaši do 20 godina pobedili su Poljsku 84:67 u prvom kolu grupe B Evropskog prvenstva u Ljubljani.

Manje-više sigurno izdanje Srbije u hali "Stožice". Srpski omladinci su tokom većeg dela meča održavali prednost. Jedini pad desio se u trećem periodu, tokom kog su Poljaci uspeli da serijom od 12 poena dođu do kratkog vođstva 50:46. Reprezentacija Srbije je uspela brzo da se vrati u rezultatski plus i da nadograđuje vođstvo kako se meč približavao kraju. Nikola Džepina je briljirao u redovima Srbije sa 21 poenom i 13 skokova. Andrej Lučić je upisao 18, a Aleksa
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