Vučić: Danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i uvek se duboko naklone žrtvama. Presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini ljubljanskoj sramotna i da je ona pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, rekao je Vučić.

Vučić je tokom obilaska radova na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca rekao da "danas treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici". "Ja to činim i ovog puta. I uvek ćemo da činimo. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštovanje i uvek se duboko naklonimo žrtvama. To je naša obaveza, jer time pokazujemo da smo ljudi, a šta drugi rade, nek oni rade svoj posao", rekao je Vučić. Na pitanje novinara da