Zašto Kijev nije uspeo da obori ni jednu rusku balističku raketu; mediji: Rusija obustavlja plovidbu kroz Azovsko-donski kanal

RTS pre 24 sata
Zašto Kijev nije uspeo da obori ni jednu rusku balističku raketu; mediji: Rusija obustavlja plovidbu kroz Azovsko-donski kanal…

Rat u Ukrajini – 1599 dan. Broj ranjenih u masovnom ruskom noćnom napadu na Kijev porastao je na 12, uključujući dvoje dece. Rusi su bacili tri vođene avio-bombe na Sumi, poginulo je pet osoba, a više od 30 je ranjeno. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na četiri plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti.

Anita Orban: Mađarska neće slati oružje Ukrajini, s Rusijom želimo pragmatičan odnos Mađarska neće menjati politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Korijere dela sera. "Naša politika po tom pitanju je nepromenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine: humanitarnom pomoći i
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