Novi Pazar uz Srebrenicu: Delegacija Grada prisustvovala komemoraciji i dženazi u Potočarima

Delegacija Grada Novog Pazara prisustvovala je komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici, gde je odala počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

U ime Grada Novog Pazara, obeležavanju 31. godišnjice genocida prisustvovali su predsednik Skupštine grada Samir Lekić, Alma Šarenkapić, Mirsad Jusufović, Armin Mehović i Amer Pašović. Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima počelo je obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Prisutni su minutom ćutanja odali počast svim žrtvama, nakon čega je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka novoidentifikovanih žrtava. Delegacija