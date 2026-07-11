Novi Pazar uz Srebrenicu: Delegacija Grada prisustvovala komemoraciji i dženazi u Potočarima

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Novi Pazar uz Srebrenicu: Delegacija Grada prisustvovala komemoraciji i dženazi u Potočarima

Delegacija Grada Novog Pazara prisustvovala je komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici, gde je odala počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

U ime Grada Novog Pazara, obeležavanju 31. godišnjice genocida prisustvovali su predsednik Skupštine grada Samir Lekić, Alma Šarenkapić, Mirsad Jusufović, Armin Mehović i Amer Pašović. Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima počelo je obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Prisutni su minutom ćutanja odali počast svim žrtvama, nakon čega je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka novoidentifikovanih žrtava. Delegacija
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