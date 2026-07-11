Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333, povređeno 16.740 ljudi

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333, povređeno 16.740 ljudi

KARAKAS - Broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu 24. juna porastao je na 4.333, a povređeno je 16.740 ljudi, saopštio je danas predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

On je naveo da među stradalima još nije identifikovano 315 osoba, dok je iz ruševina spaseno 6.462 ljudi, a oko 17.000 stanovnika ostalo je bez domova. Rodrigez je istakao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. "Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mesta gde situacija ostaje neizvesna, gde aktivno tragamo za preživelima", rekao je on. Rodrigez je najavio da će vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez dodeliti naredne
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