Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

KARAKAS - Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošlog meseca pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

U potresima je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 ostalo bez domova i taj broj je nepromenjen u odnosu na raniji izveštaj, navodi se u izveštaju, prenosi Rojters. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira. Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

4.118 mrtvih! Porastao broj poginulih posle stravičnih zemljotresa u Venecueli

4.118 mrtvih! Porastao broj poginulih posle stravičnih zemljotresa u Venecueli

Kurir pre 51 minuta
Broj žrtava zemljotresa premašio 4.000, blizu 18.000 Venecuelanaca ostalo bez doma

Broj žrtava zemljotresa premašio 4.000, blizu 18.000 Venecuelanaca ostalo bez doma

Blic pre 1 sat
Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao na 4.118

Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao na 4.118

Euronews pre 1 sat
Novi bilans: Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

Novi bilans: Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

Radio 021 pre 1 sat
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

Insajder pre 2 sata
Više od 4.100 mrtvih

Više od 4.100 mrtvih

B92 pre 3 sata
Broj poginulih u Venecueli prešao 4.000

Broj poginulih u Venecueli prešao 4.000

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRojtersVenecuela

Svet, najnovije vesti »

Rusija izvela napad na Kijev, povređeno najmanje osam osoba

Rusija izvela napad na Kijev, povređeno najmanje osam osoba

NIN pre 1 minut
Snalažljivi Kubanci: Stari kultni automobili otišli u prošlost, ovo je novo prevozno sredstvo! Muka ih je naterala na velike…

Snalažljivi Kubanci: Stari kultni automobili otišli u prošlost, ovo je novo prevozno sredstvo! Muka ih je naterala na velike promene da prebrode teška vremena!

Kurir pre 1 minut
Raketni napad na Kijev: Osmoro povređenih, među njima i dete

Raketni napad na Kijev: Osmoro povređenih, među njima i dete

Insajder pre 1 sat
Arakči stigao u Oman na razgovore o Ormuskom moreuzu

Arakči stigao u Oman na razgovore o Ormuskom moreuzu

Insajder pre 26 minuta
Promene na javnom servisu u Mađarskoj: Kakve su reakcije javnosti i koji se sledeći koraci očekuju? (VIDEO)

Promene na javnom servisu u Mađarskoj: Kakve su reakcije javnosti i koji se sledeći koraci očekuju? (VIDEO)

Insajder pre 51 minuta