Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli prešao 4.100

KARAKAS - Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošlog meseca pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

U potresima je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 ostalo bez domova i taj broj je nepromenjen u odnosu na raniji izveštaj, navodi se u izveštaju, prenosi Rojters. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira. Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan