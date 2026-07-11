Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke preuzeće učešće u radu tog tela

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug
Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke preuzeće učešće u radu tog tela

BEOGRAD - Četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a.

Članovi Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, a 19. decembra 2025. podneli su ostavke Skupštini. "Odlučili smo da, nakon što je Narodna skupština 10. jula 2026. usvojila Autentično tumačenje člana 18 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, preuzmemo učešće u radu Saveta REM", naveli su u saopštenju. Tvrde da za problem nepostojanja Saveta REM, samim tim
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