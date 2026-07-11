Danas Svetski dan stanovništva, Macura: Odgovor na demografske izazove edukacija mladih

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Danas Svetski dan stanovništva, Macura: Odgovor na demografske izazove edukacija mladih

BEOGRAD - Svetski dan stanovništva obeležava se danas, a ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena i borbu protiv nasilja nad ženama Tatjana Macura tim povodom je izjavila da su edukacija mladih i podrška porodici značajan odgovor na demografske izazove.

U saopštenju kabineta ministarke Macure navodi se da država nastavlja da unapređuje mere podrške porodicama i ona ukazuje da demografska slika Srbije i dalje zahteva kontinuiran, odgovoran i zajednički pristup. Macura je navela da uprkos tome što Srbija sprovodi jednu od najobuhvatnijih pronatalitetnih politika u Evropi, prema statističkim podacima za prošlu godinu, naša zemlja i dalje beleži negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva, iako je prirodni
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