Vremeplov: Rođen kralj Petar I Karađorđević

NOVI SAD - Na današnji dan 1844. godine Rođen je kralj Petar I Karađorđević, poznat i kao kralj Oslobodilac, vladar Srbije od 1903. do 1918. i potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do smrti 1921. Tokom njegove uprave ojačane su političke i kulturne veze s južnoslovenskim narodima a Srbija je doživljavana kao svojevrsni južnoslovesnki Pijemont. Pored razvoja parlamentarizma, njegova vladavina obeležena je i samovoljom grupe oficira zaverenika iz 1903. pripadnika "Crne ruke". Posle zbacivanja s prestola

Danas je subota, 11. jul, 192. dan 2026. Do kraja godine ima 173 dana. 1533 - Papa Klement VII zapretio je engleskom kralju Henriju VIII da će ga ekskomunicirati iz rimokatoličke crkve ako ne obnovi brak s Katarinom Aragonskom, od koje se razveo u maju 1533. Henri VIII je ignorisao pretnju, raskinuo sve veze s Vatikanom i 1534. osnovao je Anglikansku crkvu, proglasivši sebe za njenog poglavara. 1804 - Bivši potpredsednik SAD Aron Ber ubio je bivšeg ministra