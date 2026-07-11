Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu

SEEbiz pre 2 sata
Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu

BEOGRAD - Pisac i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević potvrdio je za N1 Srbiju da je danas pretučen ispod Brankova mosta u Beogradu, kada ga je napala skupina huligana.

Kako je naveo na društvenim mrežama, nakon što je izašao iz taksija s namjerom da očisti prostor na kojem je danas trebala biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, brutalno ga je napala skupina huligana te ga udarala po glavi i šutirala. Skupina napadača oduzela mu je i mobitel, a prostor ispod Brankova mosta potpuno je vandaliziran. "Jutros, kada sam došao ovamo, dočekala me skupina od 20 do 30 mladih ljudi koji su me udarali, prijetili mi i unosili mi se u
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