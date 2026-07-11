Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Slobodna Evropa pre 19 minuta
Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

• Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, koji je 1995. godine imao 20 godina, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022.

Najstarija žrtva je Ramo Dautović, koji je tad imao 56 godina. • U Memorijalnom centru do sada su ukopane 6.772 žrtve, oko 250 ubijenih pokopano je na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica, dok se za više od 1.000 nestalih još uvijek traga. • Dan žalosti proglašen je samo u entitetu Federacija BiH. • U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku je 9. jula održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, ustanovljenog
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Danas u Memorijalnom centru Potočari komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici

Danas u Memorijalnom centru Potočari komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici

Danas pre 54 minuta
Odavanje pošte žrtvama Srebrenice - 31 godina od zločina koji je potresao svet

Odavanje pošte žrtvama Srebrenice - 31 godina od zločina koji je potresao svet

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Srebrenica

Balkan, najnovije vesti »

Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Slobodna Evropa pre 19 minuta
Poginuo bivši načelnik policijske stanice: Užas u Slavoniji, Mario nastradao dok se vraćao kući s posla – kolima se zakucao u…

Poginuo bivši načelnik policijske stanice: Užas u Slavoniji, Mario nastradao dok se vraćao kući s posla – kolima se zakucao u betonsku prepreku pored puta

Kurir pre 5 minuta
Poginuo policajac dok se vraćao s posla: Tragedija u Slavoniji

Poginuo policajac dok se vraćao s posla: Tragedija u Slavoniji

Telegraf pre 19 minuta
Danas u Memorijalnom centru Potočari komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici

Danas u Memorijalnom centru Potočari komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici

Danas pre 54 minuta
Odavanje pošte žrtvama Srebrenice - 31 godina od zločina koji je potresao svet

Odavanje pošte žrtvama Srebrenice - 31 godina od zločina koji je potresao svet

N1 Info pre 2 sata