Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

• Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, koji je 1995. godine imao 20 godina, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022.

Najstarija žrtva je Ramo Dautović, koji je tad imao 56 godina. • U Memorijalnom centru do sada su ukopane 6.772 žrtve, oko 250 ubijenih pokopano je na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica, dok se za više od 1.000 nestalih još uvijek traga. • Dan žalosti proglašen je samo u entitetu Federacija BiH. • U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku je 9. jula održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, ustanovljenog