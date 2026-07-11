Paljenjem sveća i polaganjem cveća u Beogradu obeležena 31. godišnjica genocida u Srebrenici

Slobodna Evropa pre 1 dan
Paljenjem sveća i polaganjem cveća u Beogradu obeležena 31. godišnjica genocida u Srebrenici

Paljenjem sveća i polaganjem cveća u centru Beograda u subotu je obeležena 31. godišnjica genocida u Srebrenici u Beogradu na poziv Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR Srbija).

Na taj način u Srbiji je obeležen 11. jul kao Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nekoliko osoba je govorima preko megafona ometalo skup, dok je policija obezbeđivala učesnike komemoracije. Embed Podijeli Kod je kopiran u vaš clipboard. širina px Visina px The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:02:09 0:00 Direktan link 240p | 6,1MB 360p | 10,4MB 480p | 16,8MB 720p | 28,7MB 1080p | 53,4MB Branimir
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