Macura: „I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj, mada je prirodni pad nešto manji“

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura istakla je, povodom Svetskog dana stanovništva, da demografska slika Srbije i dalje zahteva kontinuiran, odgovoran i zajednički pristup.

Uprkos tome što Srbija sprovodi jednu od najobuhvatnijih pronatalitetnih politika u Evropi, prema statističkim podacima za prošlu godinu, „i dalje beleži negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva, iako je prirodni pad nešto manji nego prethodne godine“, navela je Macura, u pisanoj izjavi. Naglasila je da „posebno zabrinjava nastavak pada broja prvorođene i drugorođene dece, kao i činjenica da se roditeljstvo sve češće odlaže“ i dodala da „prosečna