Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Serbian News Media pre 2 sata
Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.

Obaveza je uvedena izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, radi obezbeđivanja namenski korišćenja državne podrške. Pravdanje isplaćenih sredstava može da se obavi isključivo preko opcije „Pravdanje sredstava“ u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji. Računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne važe kao pravdanje, a da bi obaveza bila ispunjena, potrebno je da se računi prilože kroz tu opciju. Za pravdanje se
Otvori na snm.rs

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