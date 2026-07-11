S. Makedonija: Istraga zbog incidenta sa avionom Rajanera, uključena i američka agencija

Serbian News Media pre 2 sata
S. Makedonija: Istraga zbog incidenta sa avionom Rajanera, uključena i američka agencija

Istraga incidenta sa avionom Rajanera na letu iz Soluna za Memingen, koji se desio nad Severnom Makedonijom je u toku, izjavio je danas predsednik makedonskog Komiteta za istragu vazduhoplovnih nesreća i ozbiljnih incidenata Marjan Prposki.

Prposki je državnoj agenciji MIA rekao da su u stalnoj komunikaciji sa američkom agencijom za istrage avionskih nesreća Nacionalnim odborom za bezbednost saobraćaja – NTSB i da će blagovremeno obavestiti javnost o svim dodatnim informacijama u vezi sa slučajem. Avion „boing 737“ kompanije Rajaner na letu iz Soluna za Memingen vratio se juče ubrzo posle poletanja na solunski aerodrom, nakon što se prozor jednog putnika otkačio tokom leta, saopštila je ta
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