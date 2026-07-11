SRCE: Krnji REM dobar samo za predstavnike vlasti, kontrola nad medijima ostaje u njihovim rukama

Serbian News Media pre 5 sati
SRCE: Krnji REM dobar samo za predstavnike vlasti, kontrola nad medijima ostaje u njihovim rukama

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da su članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije podneli ostavke, pogrešili što su odlučili da preuzmu funkcije u tom telu „pošto je krnji REM dobar samo za predsednika Srbije Aleksandra Vućića“.

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su ranije danas da su nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a. SRCE tvrdi da je REM formiran suprotno zakonu kroz „političku akrobatiku“ kojom se podnete ostavke proglašavaju pravno nepostojećim. „Iako je odluka četvoro članova da preuzmu funkcije možda vođena najboljom namerom da se spreči
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